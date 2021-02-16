Получено детальное фото Марса с арабской космической станции

Опубликовано первое фото поверхности Марса, которое сделала Автоматическая станция Al Amal ("Надежда"), запущенная Объединенными Арабскими Эмиратами.

Снимок в Twitter выложил наследный принц Абу-Даби Мухаммад бин Заид Аль Нагаян.

"Передача первого изображения Марса с помощью зонда "Надежда" является определяющим моментом в нашей истории и знаменует присоединение ОАЭ к передовым странам, участвующим в освоении космоса. Мы надеемся, что эта миссия приведет к новым открытиям о Марсе, которые принесут пользу человечеству", – говорится в сообщении.

Отметим, что 9 февраля автоматическая станция "Надежда" вышла на орбиту Красной планеты. Космический аппарат будет изучать атмосферу планеты, чтобы составить погодную карту. Станция пробудет на орбите минимум один марсианский год (687 земных дней).

Ранее китайский зонд прислал первые детальные фото Марса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA раскрыли подробности высадки на Марс.