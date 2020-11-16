Поливитамины не приносят пользы здоровью – эксперты

Прием поливитаминов не приносит пользы здоровью, так как тесты не показывают разницы между теми, кто пьет витамины и теми, кто не принимает их.

К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета в результате нового исследования, сообщает The Telegraph.

Так, исследователи изучили данные более 21,6 тысячи человек, которые рассказали, принимают ли БАДы, и дали субъективную оценку состояния своего здоровья.

Также ученые провели опрос и анализ для объективной оценки состояния здоровья. Примерно 20% участников принимали поливитамины или другие добавки.

При этом те, кто принимал БАДы, оценили свое здоровье на 30% лучше тех, кто добавки не принимал. Однако анализы не показали каких-либо различий в физических, психологических и функциональных характеристиках.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что поливитамины в целом не улучшают состояние здоровья. Люди, принимающие витамины, верят в их эффективность, полагаясь на пользу для здоровья, считают эксперты.

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