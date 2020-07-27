Ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски

Ученые выяснили, что мужчины чаще женщин отказываются носить маски и защитную одежду. Так, многие из них считают это позорным и признаком слабости.

Исследование провели ученые из университетов Миддлекса и Беркли, сообщает ВВС.

Как выяснили ученые, пренебрежение мужчин к маскам наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным.

Участникам исследования предлагалось ответить, носят ли они маски в общественных местах или когда пересекаются с другими людьми. При этом женщины вдвое чаще мужчин отвечали, что надевают маску за пределами своего дома.

Исследования показывают, что мужчины более беззаботны, чем женщины Фото: Pixabay

Кристина Граверт, ученый-бихевиорист из Университета Копенгаген, в свою очередь, напоминает: многочисленные исследования показали, что мужчины более беззаботны, чем женщины. В реальной жизни похожая ситуация. К примеру, премию Дарвина, которой "отмечают" абсурдные смерти, в период с 1995 по 2014 годы в 90% случаев "выигрывали" мужчины.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует надевать маски в помещениях и тогда, когда социальное дистанцирование невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продавца газетного киоска судили из-за неправильно надетой маски и отсутствия перчаток на руках.