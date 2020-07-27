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Ученые выяснили, почему мужчины реже носят маски

Алина Мельник
Наука
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Пренебрежение мужчин к маскам наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным

Пренебрежение мужчин к маскам наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным. Фото: Pixabay

Ученые выяснили, что мужчины чаще женщин отказываются носить маски и защитную одежду. Так, многие из них считают это позорным и признаком слабости.

Исследование провели ученые из университетов Миддлекса и Беркли, сообщает ВВС.

Как выяснили ученые, пренебрежение мужчин к маскам наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным.

Участникам исследования предлагалось ответить, носят ли они маски в общественных местах или когда пересекаются с другими людьми. При этом женщины вдвое чаще мужчин отвечали, что надевают маску за пределами своего дома.

Исследования показывают, что мужчины более беззаботны, чем женщины

Исследования показывают, что мужчины более беззаботны, чем женщины Фото: Pixabay

Кристина Граверт, ученый-бихевиорист из Университета Копенгаген, в свою очередь, напоминает: многочисленные исследования показали, что мужчины более беззаботны, чем женщины. В реальной жизни похожая ситуация. К примеру, премию Дарвина, которой "отмечают" абсурдные смерти, в период с 1995 по 2014 годы в 90% случаев "выигрывали" мужчины.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует надевать маски в помещениях и тогда, когда социальное дистанцирование невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове продавца газетного киоска судили из-за неправильно надетой маски и отсутствия перчаток на руках.

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