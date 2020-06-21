Почему крапива жжет: ученые открыли тайну

Ученые из Дании объяснили тайну жжения крапивы, а также способность других тончайших органических элементов пробивать материю.

Как оказалось, все дело – в особой конструкции. Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature Physics, пишет "Лента".

Исследователей в частности волновало то, как колючки крапивы или хоботок комара способны проникать сквозь кожу, сохраняя свою целостность и вызывая боль или жжение.

В итоге ученые пришли к выводу, что тайна крайне тонких, но крепких заостренных элементов кроется в идеальном балансе между толщиной и методом крепления к живому организму.

Открыта тайна жжения крапивы иллюстративное фото

Кроме хоботка комара и колючек крапивы, примерами подобных случаев в природе могут послужить заостренные органы водорослей, морских ежей и других животных.

В рамках исследования биологи провели свыше 200 экспериментов. Были рассмотрены органические элементы разной толщины и строения – начиная от колючек размеров 50 нанометров до бивня длиной 2,5 метра, который принадлежит нарвалу. В экспериментах были проверены иглы для шприцев, тонкие гвозди и копья, однако сравнение их с органическими колючками оказалось не в пользу искусственных предметов быта и оружия.

Как оказалось, максимальная прочность и проникающая способность колючек или острых хоботков обусловлена особой конструкцией.

Ученые считают, что новые знания могут помочь в создании идеально заостренных предметов: к примеру, отличающихся максимальной эффективностью игл для шприцев, которые быстро и безболезненно будут доставлять препарат в организм человека.

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