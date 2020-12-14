Пик "звездопада" Геминиды 2020: появились фото и видео удивительного явления

В ночь на 14 декабря мир мог наблюдать пик метеоритного потока Геминид – одно из лучших таких явлений в году. В это время падало около 120 метеоров разного цвета в час.

В Украине из-за затуманенного ночного неба жители большинства регионов не смогли насладится звездным дождем. Однако зрелищные кадры астрономического события, которое продлится еще до 17 декабря, доступны в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мощнейший поток Геминиды, состоящий из обломков астероида Фаэтон, известен как своим количеством, так и яркими разноцветными метеорами, которые он производит.

По данным НАСА, Геминиды движутся со скоростью 35 км в секунду. Это примерно в 250 раз скорее, чем самая быстрая машина в мире, и более чем в 40 раз быстрее, чем летящая пуля.

Пик метеоритного дождя Геминиды с 13 на 14 декабря показывали в прямой трансляции с камеры в Центре космических полетов им. Маршалла Космического агентства в Хантсвилле, штат Алабама.

Примечательно, что Геминиды прозвали "королем" звездных дождей. Подробнее о природе этого явления читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря также состоится полное зимнее затмение Солнца. Оно будет последним таким явлением в 2020 году. Мы рассказывали о том, как его могут увидеть украинцы.