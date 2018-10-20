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Песня ада: ученые записали жуткие звуки в Антарктиде

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Ученым из Государственного университета Колорадо удалось записать жуткие звуки, которые издает ледник Росса в Антарктиде.

Ледник представляет собой отколовшийся кусок льда, по размерам чуть меньше площади Испании. Ученые занимаются его исследованием уже несколько месяцев и лишь недавно заметили необычные звуки, передает American Geophysical Union.

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По словам ученых, звуки образуются в результате вибраций, которые появляются под влиянием сильных ветров, дующих через ледяные дюны шельфа.

"Пение" обладает слишком низкой частотой, поэтому ученые сделали запись и ускорили ее в 1200 раз.

"Мы выяснили, что шельф под влиянием сильных ветров, которые дуют через ледяные дюны, отвечает на это постоянным „пением“ с частотой от пяти и более циклов в секунду, — рассказал исследователь Жюльен Шапу.

Сила ветра и температура сказываются на вибрации снежного слоя и на изменении той самой песни ледника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что к концу XXІ столетия планете грозит новый катаклизмю

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Калинина Тина
Калинина Тина
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