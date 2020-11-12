Первое фото Лох-Несского чудовища было сделано 87 лет назад: исторический кадр

Ровно 87 лет тому назад, 12 ноября 1933 года, был сделан первый известный снимок так называемого Лох-Несского чудовища, которое, согласно легенде, обитает в глубоком озере Лох-Несс в Шотландии.

Автором фото Несси был Хью Грей. Кадр, как утверждал мужчина, был сделан с холмов близ села Фойерс. Фото было очень низкого качества и выглядело как размытое изображение некой S-образной фигуры.

Эксперты из компании Kodak – производителя фотоматериалов, проверив негативы, заявили, что они подлинные.

Однако ученые отреагировали на появление снимка, который произвел сенсацию в прессе, крайне скептически. В частности, профессор Грэм Керри из университета Глазго заявил, что фото не доказывает, живое ли это существо, а зоолог Дж. Р. Норман из Британского музея предположил, что на фото попал "кит-бутылконос, какая-нибудь из акул или вовсе обломки судна". В 1963 году зоолог Морис Бертон пришел к выводу, что это выдра.

Примечательно, что самое популярное фото Несси, которое в 1934 году сделал авторитетный лондонский хирург Роберт Кеннет Уилсон, спустя 60 лет было признано подделкой. Сам врач позже признался: они с друзьями прикрепили муляж головы к подводной лодке и сделали фото.

Ученые по-разному относятся к многочисленным свидетельствам очевидцев существования Несси. Среди прочего, звучали предположения, что Лох-несское чудовище может быть мутацией огромного осетра или плезиозавром (водным динозавром), выжившим еще со времен ледникового периода.

С другой стороны, известно, что озеро Лох-Несс, как и вся Шотландия, в ходе последних оледенений покрывалось сплошным ледяным щитом. Крупные животные, способные выжить в таких условиях, науке не ведомы. К тому же в течение нескольких десятков лет не было сделано ни одной четкой фотографии животного.

Некоторые ученые предполагают, что за появление чудовища наблюдатели принимали всплывшие стволы шотландской сосны Pinus silvestris, которая обильно растет по берегам Лох-Несс. Это дерево чрезвычайно смолисто, из-за чего его упавшие в воду стволы могут вести себя необычным образом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в озере Лох-Несс был зафиксирован загадочный 9-метровый объект. Кроме того, в июне 2020 года на озере Лох-Несс засняли неизвестное существо.