Ученые нашли еще один способ продлить жизнь

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
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Пение помогает сделать мышление более ясным, насыщая мозг кислородом

Ученые заявили, что пение может увеличить продолжительность жизни, так как способствует снижению давления и укреплению здоровья мозга.

По данным исследователей, пение также снижает риск деменции и помогает бороться с депрессией. Такое открытие сделали специалисты из Йельского и Гарвардского университетов, США, пишет Express.

В частности, ученые отметили более высокий, чем у других людей, уровень интеллекта у вокалистов и музыкантов. Это связано с тем, что пение помогает сделать мышление более ясным, задействовав разные части мозга и насыщая их кислородом.

Также, по словам ученых, когда человек поет, его организм производит эндорфины, которые влияют на эмоциональное состояние и заставляют испытывать чувство радости.

При этом вокальные данные значения не имеют, считают исследователи: отклик рецептора саккулюса, который находится в ухе и реагирует на частоты во время пения, вызывает ощущение удовлетворения вне зависимости от звучания музыкального мотива.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые установили, что уроки музыки способны улучшать внимание и память у детей. Оказанный эффект, по данным исследователей, сохраняется в течение всей жизни.

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