Озвучена главная причина женского алкоголизма

Ученые из Иллинойсского университета в Чикаго пришли к выводу, что высокий уровень женского гормона эстрогена может делать употребление спиртных напитков более приятным.

Соответствующая статья ученых была опубликована в журнале Journal of Neuroscience.

Как отмечают авторы исследования, при высоких концентрациях эстрогена мозг более активно вырабатывает в ответ на этанол нейромедиатор дофамин, который связан с чувством удовольствия.

В свою очередь повышение активности дофаминовых нейронов может приводить к более приятным ощущениям от употребления алкоголя, поясняют исследователи.

Высокий уровень эстрогена делает распитие алкоголя более приятным Иллюстративное фото / Pixabay

Так, в новой работе ученые использовали ткани мозга мертвых самок мышей в разных фазах полового цикла – у части эстроген был повышен, а у части – понижен. Ученые активировали эстрогеновые рецепторы и отслеживали реакцию дофаминовых нейронов на алкоголь.

"Большее удовольствие может привести к злоупотреблению алкоголем, в частности запоям", – предупреждает ведущий автор исследования, биолог и психиатр Эми Ласек.

При другом эксперименте ученых оказалось, что уменьшение количества эстрогеновых рецепторов, таких как альфа-рецепторы, привело к снижению интереса к алкоголю, но только у самок.

Учет половых различий при борьбе с алкоголизмом, вероятно, позволит найти более эффективные подходы к лечению, считают ученые.

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