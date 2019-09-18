Озоновая дыра над Антарктидой: ученые сообщили об аномалии

Ученые из службы мониторинга атмосферы имени Коперника (CAMS), считают, что в этом году озоновая дыра над Антарктидой стала наименьшей за последние 30 лет.

Об этом сообщает ВВС. Службой руководит Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

"Прямо сейчас я думаю, что мы должны рассматривать это как интересную аномалию. Нам нужно узнать больше о том, что спровоцировало ее", – отметил заместитель руководителя CAMS Ричард Энгелен.

озоновая дыра 1news.com.ua

2017 площадь дыры составляла около 10 миллионов квадратных километров, 2018 года – более 20 миллионов. Сейчас размер озоновой дыры составляет около 5 миллионов квадратных километров.

Как отмечают ученые, наибольшие потери озона наблюдаются во время антарктической весны именно сентябре-октябре, в результате того, что химические вещества, содержащие хлор и бром, нарушают баланс в процессе уничтожения газа в атмосфере.

Как писал OBOZREVATEL, украинские полярники нашли "потерянную" ледниковую пещеру в Антарктиде. Она оказалась гораздо больше, чем ожидали, и имеет несколько озер и реку.

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