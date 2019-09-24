"Отодвинуть" астероид: NASA будет бороться с опасными объектами

NASA и Европейское космическое агентство объявили о подготовке совместного проекта по предупреждению столкновения астероидов с Землей.

Их орбиту хотят изменить с помощью кинетической энергии, разбивая астероиды о поверхность космических кораблей, написал 24 канал со ссылкой на Science Alert.

Испытывать аппарат DART будут на спутнике астероида Дидим, вытянутая орбита которого пересекает орбиты Земли и Марса.

NASA будет бороться с астероидами

Специалисты хотят узнать, может ли удар космического корабля отклонить траекторию спутника астероида диаметром около 160 метров.

"Сегодня мы первые люди в истории, у которых есть технология, которая потенциально может отклонить астероид от влияния на Землю", – рассказал астроном из Европейского космического агентства Иан Карнелл.

Ученые рассчитывают, что столкновение на скорости 23 760 километров в час "затормозит" объект всего на сантиметр в секунду. Специалистов также интересует, как такой удар повлияет на траекторию его движения.

Они ожидают, что даже небольшое отклонение поможет "отодвинуть" потенциально опасный объект на достаточное расстояние от Земли.

Исследователи отметили, что в случае неудачного эксперимента никаких проблем астероид Земле не доставит: его маршрут пройдет на безопасном расстоянии от ее орбиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 24 сентября, к Земле приблизится крупный астероид 523934 (1998 FF14). Размер небесного тела ориентировочно составляет от 190 до 430 метров.

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