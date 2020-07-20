Опубликованы уникальные фото кометы Neowise на фоне красных спрайтов

В сети опубликованы новые уникальные фото комета C/2020 F3 Neowise, которая приблизится к Земле на минимальное расстояние 23 июля.

Снимок с Twitter выложил американский фотограф Пол Смит, отметив, что кадр сделан на границе штатов Небраска и Канзас.

Отметим, что красные пятна на фото это не дефект, а спрайты (sprite), что переводится как "фея" или "эльф". Такой природный феномен объясняется различием давления и состава атмосферы в зависимости от того, на какой высоте образуется спрайт. Они могут быть различных цветов, от белого до красного и синего.

Комета Neowise на фоне красных спрайтов Twitter\Пол Смит

Напомним, что комета Neowise 23 июля пройдет мимо нашей планеты на минимальном расстоянии в 103,5 млн километров. Однако к этому времени она значительно потеряет свою яркость из-за удаления от Солнца. Ближе всего к звезде комета была 3 июля (45 млн км) и при этом не разрушилась.

По данным NASA, следующий шанс увидеть комету с Земли представится через 6,8 тыс. лет.

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Комета C/2020 F3 Neowise

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Киевской области сфотографировал над городом приближающуюся к Земле комету Neowise.