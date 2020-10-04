Опубликован самый короткий IQ-тест в мире: три загадки на эрудицию

Самый короткий IQ-тест в мире придумал профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик в 2005 году. Он состоит из трех вопросов, однако правильно ответить на них может менее чем каждый пятый.

Как пишет The Mirror, для эксперимента с тестированием были задействованы более 3 тысяч человек. Из них только 17% смогли найти правильные ответы на следующие три вопроса:

1. Общая стоимость биты и мяча составляет 1 доллар и 10 центов. Бита стоит на 1 доллар больше, чем мяч. Какова стоимость мяча?

2. Пять машин производят 5 вещей за 5 минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Их количество ежедневно удваивается. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней нужно кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Наиболее частыми ответами оказались неправильные – 10 центов, 100 минут и 24 дня.

Правильные ответы: 5 центов, 5 минут и 47 дней.

По мнению Фредерика, коварство теста в том, что первым на ум приходит неправильный ответ и нужно суметь подавить его, чтобы найти правильный.

Объяснение правильных ответов

1. Мяч – это X, бита – X + 1. Получаем математическое уравнение:

Х + Х + 1 = 1,1

2Х = 0,1

Х = 0,05

То есть мяч стоит 5 центов, бита – 1,05.

2. По условиям задания получается, что каждой машине на изготовление вещи нужно 5 минут. Соответственно, 100 машин произведут 100 вещей тоже за пять минут.

3. Число кувшинок удваивается ежедневно. Это значит, что днем раньше их было ровно в два раза меньше. Таким образом, озеро будет наполовину закрыто кувшинками на 47 день.

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