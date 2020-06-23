Опасный астероид приближается к Земле: названа дата

В субботу, 24 июня, очень близко над Землей пролетит астероид диаметром 230 метров, который дважды пересечет ее орбиту.

Как сообщает NASA, объект 441987 (2010 NY65) окажется на расстоянии всего 7,9 лун от нас – это около 3,76 миллиона километров.

Болид несется в направлении Земли со скоростью 13 километров в секунду. В 09:44 по Киеву астероид разминется с нашей планетой.

Оборот вокруг Солнца астероид совершает за 366 дней – почти за такое же время, как и Земля. Поэтому в следующий раз его можно будет хорошо рассмотреть в телескопы уже 25 июня 2021 года.

Орбита Земли обозначена синим, астероида – белым, пунктиром – орбиты Меркурия, Венеры и Марса in-space.ru

Данный астероид по критериям NASA относится к потенциально опасным, диаметр которых выше 140 метров, а близость к Земле – менее 7,5 миллиона километров. За подобными объектами следят и исследуют всевозможные риски.

По расчетам ученых, если бы астероид 441987 2010 NY65 столкнулся с Землей, удар по своей силе в 300 раз превысил бы бомбу Хиросимы.

Астероид 2010 NY65 был открыт 10 июля 2010 года космическим аппаратом широкомасштабного инфракрасного исследования (WISE). Ожидается, что болид будет приближаться к Земле до 2022 года.

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