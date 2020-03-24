Опасный астероид несется к Земле: появилось видео

В среду, 29 апреля, около Земли на минимальном расстоянии пройдет крупный астероид 52768 (OR2 1998), который потенциально опасный для нашей планеты.

На YouTube канале Space.com опубликовали видео полета и дальнейшей траектории космического тела.

Специалисты NASA сообщили, что астероид размером в диаметре от 1,8 до 4,1 км. А к Земле он максимально приблизится на 6,3 млн км, что в 16 раз больше расстояния от нашей планеты до Луны.

Астерорид Иллюстрация

Отметим, что в следующий раз астероид окажется на минимальной дистанции от Земли 18 мая 2031 года. Тогда расстояние уже будет больше и составит 19 млн километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.

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