Опасен для Земли: ученые признали активным еще один астероид

Астрономы из США раскрыли загадочное поведение потенциально опасного для Земли астероида под названием Бенну (101955), который постоянно выбрасывает частицы своего вещества в космос.

Исследование провели специалисты из университета Аризоны, занятые в проекте OSIRIS-REx. Об этом сообщает Phys.org (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам ученых, они наблюдали три крупных выброса частиц, произошедших в разных местах на поверхности астероида, а именно – в южном полушарии и на экваторе. Такие данные помогли им классифицировать околоземный астероид как активный.

OSIRIS-REx готовится к сбору проб с астероида Бенну naked-science.ru

Так, после выброса одни частицы облетали вокруг небесного тела и падали обратно на поверхность, другие же улетали в космос. При этом скорость этих частиц, размером примерно 10 сантиметров, составляла около трех метров в секунду.

Причинами таких выбросов ученые называют удары метеоритов, термическое разрушение и выход водяного пара.

"Термическое разрушение может происходить из-за резких изменений температуры поверхности во время вращения астероида, период которого равен 4,3 часа. Этот процесс также способствует измельчению частиц пород, которые легче покидают небесное тело", – объясняют астрономы.

OSIRIS-REx – это межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида Бенну. Сообщается, что следующий сбор материала запланирован на лето 2020 года, тогда как пробы будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA изменили даты столкновения Земли с гигантским астероидом Апофисом. По последним данным, ближайшее столкновение может произойти 12 апреля 2060 года.

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