Опасен для Земли: ученые признали активным еще один астероид

Астрономы из США раскрыли загадочное поведение потенциально опасного для Земли астероида под названием Бенну (101955), который постоянно выбрасывает частицы своего вещества в космос.
Исследование провели специалисты из университета Аризоны, занятые в проекте OSIRIS-REx. Об этом сообщает Phys.org (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам ученых, они наблюдали три крупных выброса частиц, произошедших в разных местах на поверхности астероида, а именно – в южном полушарии и на экваторе. Такие данные помогли им классифицировать околоземный астероид как активный.
OSIRIS-REx готовится к сбору проб с астероида Бенну
naked-science.ru
Так, после выброса одни частицы облетали вокруг небесного тела и падали обратно на поверхность, другие же улетали в космос. При этом скорость этих частиц, размером примерно 10 сантиметров, составляла около трех метров в секунду.
Причинами таких выбросов ученые называют удары метеоритов, термическое разрушение и выход водяного пара.
"Термическое разрушение может происходить из-за резких изменений температуры поверхности во время вращения астероида, период которого равен 4,3 часа. Этот процесс также способствует измельчению частиц пород, которые легче покидают небесное тело", – объясняют астрономы.
OSIRIS-REx – это межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта с астероида Бенну. Сообщается, что следующий сбор материала запланирован на лето 2020 года, тогда как пробы будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA изменили даты столкновения Земли с гигантским астероидом Апофисом. По последним данным, ближайшее столкновение может произойти 12 апреля 2060 года.
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