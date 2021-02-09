Около Земли обнаружили гигантский троянский астероид: какова его опасность

На орбите планета Земля зафиксировали большой астероид под названием 2020 XL5. Согласно предварительным данным, размер космического тела около 300 метров.

По мнению астрономов, 2020 XL5 может быть троянским астероидом, сообщает Science Alert.

Поясним, что троянские астероиды делят орбитальную траекторию более крупных планетных тел в Солнечной системе. Они как бы "зависают" в гравитационно стабильных областях, известных как точки Лагранжа. Впервые астероиды такого типа были обнаружены у Юпитера, и названы по именам персонажей Троянской войны.

В таких "карманах" гравитационное притяжение планеты и Солнца идеально уравновешивается с центростремительной силой любого небольшого тела в этой области. Поэтому такое тело и удерживается на месте. Каждая система из двух тел имеет пять точек Лагранжа.

Траектория полета 2020 XL5 Science Alert

Ученые добавили, что троянские астероиды не несут угрозу планетам. Например, у Юпитера есть огромное количество "троянцев" – более 3 тысяч, у Нептуна их 28, а у Марса – 9.

Добавим, что у Земли на орбите уже есть один троянский астероид 2010 TK7 размером около 300 метров. В случае подтверждения данных, 2020 XL5 может оказаться вторым таким астероидом.

По состоянию на февраль 2020 года в Солнечной системе открыто 7681 таких астероидов, из которых 7642 – на орбите Юпитера.

Как сообщал OBOZREVATEL, мимо Земли пронесется огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метров.