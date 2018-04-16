В шаге от катастрофы: над Землей пролетел огромный астероид

Астероид 2018 GE3 диаметром минимум 45 метров пролетел недалеко от нашей планеты.

Астрофизики заметили его только в субботу, 14 апреля, сообщил EarthSky.

По оценкам ученых, диаметр астероида в три-шесть раз превышал размер небесного тела, взорвавшегося над Челябинском в 2013 году. Тогда результате падения осколков этого астероида ранения получили около 1,5 тыс. человек, а во многих домах города были выбиты окна.

Астероид 2018 GE3 пролетел от Земли на расстоянии 192 317 км. Это в два раза меньше, чем расстояние до Луны (400 тыс. км). Он пролетел рядом с нашей планетой со скоростью 106,5 тыс. км/ч.

Ученые предположили, что в случае, если бы астероид вошел в земную атмосферу, то его большая часть распалась из-за трения с воздухом. Однако не исключено, что некоторые его осколки дошли бы до поверхности Земли. В этом случае их падение "могло бы вызвать ущерб".

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Как сообщал "Обозреватель", возле Земли регулярно пролетают большие астероиды.