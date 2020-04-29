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29 апреля • обновлено в 16:19
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Огромный астероид летит к Земле: онлайн-трансляция

1.4т
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В сети начали онлайн-трансляцию полета астероида 1998 OR2, который 29 апреля пролетит на близком расстоянии около Земли.

Видео трансляция идет YouTube запустил научно-исследовательский центр NASA.

В среду, 29 апреля, астероид приблизится к нашей планете на безопасное расстояние в 6,2 миллиона километра, что в 16 раз больше расстояния от Земли до Луны. В следующий раз космическое тело приблизится к Земле в 2079 году. И тогда астероид будет на расстоянии в 3,5 раза ближе к планете.

Огромный астероид летит к Земле

Огромный астероид летит к Земле

По предварительным данным ученым диаметр астероида составляет от 1,5 до 4,1 км. К Земле он несется на скорости приблизительно 8,7 км в секунду (31 320 км/ч).

Астероид настолько крупный, что его можно будет наблюдать даже через небольшие телескопы. Ближе всего к Земле астероид 1998 OR2 окажется 29 апреля, в 09:56 по Гринвичу (11:56 по Киеву).

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA готовится нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
космос NASA
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Что бы астероид не прилетел в бестолковку, всем украинцам рекомендуется не снимать защитные кастрюли.
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Технологии Наука

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