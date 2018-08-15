Огненная аномалия: Земле предсказали смертельную опасность

Аномальная жара и теплые зимы будут господствовать на Земле на протяжении последующих пяти лет.

К такому выводу пришли климатологи. Одним из последствий глобального потепления считаются так называемые экстремальные погодные явления — периоды аномальной жары зимой или холода летом, волны жары, недельные проливные дожди, засухи и прочие феномены, связанные с "неправильной" погодой, передает "РИА Новости".

В среднем, температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина, что заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.

Ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть 69-процентный шанс, что вода в океанах Земли будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.

Аномальная жара, по словам климатологов, будет практически неизбежной — вероятность ее возникновения в 2018 и 2019-2020 годах превышает 64 и 58%.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 2050 году изменение климата вызовет повышение температуры до +35С в 970 городах. По данным недавнего исследования число городских жителей, которые подвергнутся воздействию экстремальной жары, увеличится в восемь раз - до 1,6 миллиарда человек.