Обнаружена радиационная опасность нового iPhone

Радиационное излучение от iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел, установленный Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Инженеры Penumbra Brands, которые проводили исследование нового флагманского смартфона компании Apple, пришли к выводу, что он может быть опасен для потребителя, пишет "Новое время" со ссылкой на BGR.

iPhone 11 Pro Pixabay

Во время тестирования iPhone 11 Pro расположили примерно в 5 мм от манекена. В лаборатории радиочастотного облучения выявили, что воздействие радиации может быть еще более серьезным, если телефон лежит в кармане.

"Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены воздействием радиочастотного излучения. Тестирование показывает, что iPhone 11 Pro потенциально может более чем вдвое превышать безопасные показатели FCC", – отметил технический директор Penumbra Brands Райан МакКоги.

В FCC сертификацию проходят устройства, излучение от которых не превышает 1,6 Вт/кг. Но в случае с iPhone 11 Pro такой показатель, по данным независимой лаборатории, составляет 3,8 Вт/кг.

Федеральная комиссия обратила внимание на исследование и провела повторное тестирование iPhone 11 Pro. По его результатам, в некоторых случаях смартфон показал легкое повышение установленного предела, но при обычных сценариях использования он не несет опасности для здоровья.

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