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7 февраля • обновлено в 08:33
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Обнаружена радиационная опасность нового iPhone

4.7т
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Радиационное излучение от iPhone 11 Pro более чем в два раза превышает предел, установленный Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Инженеры Penumbra Brands, которые проводили исследование нового флагманского смартфона компании Apple, пришли к выводу, что он может быть опасен для потребителя, пишет "Новое время" со ссылкой на BGR.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro

Pixabay

Во время тестирования iPhone 11 Pro расположили примерно в 5 мм от манекена. В лаборатории радиочастотного облучения выявили, что воздействие радиации может быть еще более серьезным, если телефон лежит в кармане.

"Пользователи мобильных телефонов должны быть обеспокоены воздействием радиочастотного излучения. Тестирование показывает, что iPhone 11 Pro потенциально может более чем вдвое превышать безопасные показатели FCC", – отметил технический директор Penumbra Brands Райан МакКоги.

В FCC сертификацию проходят устройства, излучение от которых не превышает 1,6 Вт/кг. Но в случае с iPhone 11 Pro такой показатель, по данным независимой лаборатории, составляет 3,8 Вт/кг.

Федеральная комиссия обратила внимание на исследование и провела повторное тестирование iPhone 11 Pro. По его результатам, в некоторых случаях смартфон показал легкое повышение установленного предела, но при обычных сценариях использования он не несет опасности для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве магазин электронной техники угодил в скандал, продав ворованный в США iPhone.

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Теги
мобильный телефон Apple iPhone
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Евтухова Екатерина
Евтухова Екатерина
У вашего транслятора с английского языка пробел в образовании, да и в знании английского. Речь идет не о радиации, а электромагнитном излучении. Словом же радиация или "Радиационное излучение" в русском языке обозначается только ионизирующее излучение как то альфа, бета, гамма или рентгеновское, которые от телефона не могут исходить в принципе, если в него не добавили чего-то вроде плутония. На школьную скамью переводчика и редактора!
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