Обнаружен гормон, нарушающий работу памяти

Ученые из США выяснили, что гормон, ответственный за чувство голода, также может влиять на память и когнитивные функции.

Открытие сделала команда специалистов из Университета Южной Калифорнии, работа которых была опубликована в журнале Current Biology. В ходе исследования был изучен выделяемый клетками желудочно-кишечного тракта гормон грелин, известный как "гормон голода".

В частности, исследователи проанализировали прошлые работы на эту тему и провели новые эксперименты на лабораторных крысах. Так, известно, что уровень грелина подскакивает, когда человек голоден, и падает, когда он сыт. Именно этот гормон посылает в гипоталамус сигнал о том, что человеку нужно поесть.

Во время эксперимента у животных блокировали активность грелиновых рецепторов на нейронах кишечника. С мозгом они связываются через блуждающий нерв в ответ на выделение гормона в кишечнике.

Когда исследователи заблокировали грелин, мыши стали есть чаще, но понемногу. Таким образом, они помнили о месте нахождения еды, но из-за проблем с эпизодической памятью забывали, что ели в недавнем времени.

Новое исследование в очередной раз доказало, что между работой кишечника и мозга существует связь. Ученые надеются, что их работа в дальнейшем поспособствует разработке терапии дегенеративных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии ученые нашли способ общаться с кошками.