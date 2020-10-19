Обнаружен гормон, нарушающий работу памяти

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Наука
1,1 т.
'Гормон голода' может влиять на память

Ученые из США выяснили, что гормон, ответственный за чувство голода, также может влиять на память и когнитивные функции.

Открытие сделала команда специалистов из Университета Южной Калифорнии, работа которых была опубликована в журнале Current Biology. В ходе исследования был изучен выделяемый клетками желудочно-кишечного тракта гормон грелин, известный как "гормон голода".

В частности, исследователи проанализировали прошлые работы на эту тему и провели новые эксперименты на лабораторных крысах. Так, известно, что уровень грелина подскакивает, когда человек голоден, и падает, когда он сыт. Именно этот гормон посылает в гипоталамус сигнал о том, что человеку нужно поесть.

Во время эксперимента у животных блокировали активность грелиновых рецепторов на нейронах кишечника. С мозгом они связываются через блуждающий нерв в ответ на выделение гормона в кишечнике.

Когда исследователи заблокировали грелин, мыши стали есть чаще, но понемногу. Таким образом, они помнили о месте нахождения еды, но из-за проблем с эпизодической памятью забывали, что ели в недавнем времени.

Новое исследование в очередной раз доказало, что между работой кишечника и мозга существует связь. Ученые надеются, что их работа в дальнейшем поспособствует разработке терапии дегенеративных заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Британии ученые нашли способ общаться с кошками.

СШАЗдоровьеПсихологияисследование