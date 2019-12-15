Раскрыта правда о таинственном феномене в Млечном Пути

Ученые из США заявили, что таинственный избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути возникает из-за темной материи.

А вот прежние результаты, согласно которым гамма-лучи были порождены только пульсарами, могут быть ошибочными. К такому выводу пришли физики Массачусетского технологического института (MIT), сообщает Phys.org.

В своем исследовании ученые использовали модель на основе реальных наблюдений с помощью гамма-телескопа Fermi, применяющеюся еще в 2015 году, и добавили ней имитацию сигнала от темной материи.

Избыток гамма-излучения в центре Млечного Пути возникает из-за темной материи NASA

"Выяснилось, что модель не могла "уловить" этот сигнал, продолжая считать, что источником избытка гамма-лучей являются пульсары. Хотя гамма-излучение испускается такими космическими объектами, как сверхновые, нейтронные звезды и черные дыры", – привели физики свои доказательства.

Помимо этого, рассказали, что во время исследования источников гамма-лучей в центре галактики также выявили избыток радиации неизвестной природы. Возможным ее источником они считают сконцентрированное облако темной материи.

"Она состоит из вимпов – гипотетических частиц, которые, сталкиваясь друг с другом, аннигилируют, выделяя большое количество энергии", – поясняют исследователи.

Карта гамма-излучения по всей галактике Млечного Пути phys.org

Отмечается, что избыток этих гамма-лучей в центре Млечного Пути похож на сферическую область, радиус которой составляет пять тысяч световых лет. Согласно модели исследователей, если их источником действительно является темная материя, то профиль этой области будет гладким, а в случае пульсаров – зернистым.

"Фактические наблюдения показали зернистую картину, а результаты новой работы – что модель не является надежной. Следовательно, темная материя может взаимодействовать с обычной не только с помощью гравитации, но и другими способами", – утверждают ученые.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор астрономии Университета штата Огайо Тодд Томпсон совместно с группой ученых обнаружил в Млечном Пути новый класс черных дыр. Астрономы вычислили, что их масса меньше той, которая считалась возможной ранее.

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