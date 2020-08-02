Ночной сон влияет на развитие слабоумия – ученые

Люди, которые ложатся спать примерно в 22:00 и спят около 6-7 часов, имеют меньший риск болезни Альцгеймера.

Это выяснилось в результате исследования 736 человек в возрасте 40-88 лет, которое провели ученые Университетов Фудань и Циндао, сообщает Xinhua.

В частности, исследователи измеряли в спинномозговой жидкости подопытных уровень бета-амилоидного белка, который является маркером заболевания. Также учитывались данные о привычках и качестве сна.

Выяснилось, что у участников, которые спят ночью меньше 4 часов или больше 10 часов, уровень токсичного белка был выше. А у тех, кто ложится спать около 22:00 и спит около 6-7 часов, он был самым низким.

В то же время женщины, участвовавшие в исследовании, с жалобами на повышенную дневную сонливость, также имели более высокий уровень бета-амилоидного белка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали продукт, который снижает риск диабета.