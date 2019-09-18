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18 сентября • обновлено в 10:11
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НЛО существуют? В США подтвердили подлинность необычных видео

1.3т Читать материал на украинском

Военно-морские силы США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых заметили неопознанные летающие объекты (НЛО).

На роликах с названиями FLIR1, Gimbal и GoFast показаны две встречи самолетов страны и НЛО, написала Lenta.ru со ссылкой на издание Popular Mechanics (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одно видео было снято в 2015 году возле Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другое же – еще в 2004 году у побережья Калифорнии пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz.

В США подтвердили подлинность видео с НЛО

В США подтвердили подлинность видео с НЛО

Во всех случаях объекты делали маневры, невозможные с точки зрения современных технологий.

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Так, ВМС определили их как неопознанные воздушные явления и в то же время не идентифицировали как корабли инопланетян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
США
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