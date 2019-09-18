НЛО существуют? В США подтвердили подлинность необычных видео

Военно-морские силы США подтвердили подлинность трех опубликованных в интернете видео, на которых заметили неопознанные летающие объекты (НЛО).

На роликах с названиями FLIR1, Gimbal и GoFast показаны две встречи самолетов страны и НЛО, написала Lenta.ru со ссылкой на издание Popular Mechanics (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Одно видео было снято в 2015 году возле Восточного побережья с помощью камеры на истребителе F/A-185F. Другое же – еще в 2004 году у побережья Калифорнии пилотами, летевшими с авианосца USS Nimitz.

В США подтвердили подлинность видео с НЛО

Во всех случаях объекты делали маневры, невозможные с точки зрения современных технологий.

Так, ВМС определили их как неопознанные воздушные явления и в то же время не идентифицировали как корабли инопланетян.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В США пользователи соцсетей выложили кадры с видеорегистраторов, где видно, как огромный голубой шар, пролетая, сгорает в атмосфере.

Группа сенаторов и заместитель председателя комитета Сената по разведке провели секретные слушания по серии сообщений о столкновениях ВМС США с неопознанными самолетами (НЛО).

Член Палаты представителей Конгресса США Марк Уокер потребовал от руководства Военно-морских сил объяснить вспышку активности НЛО в стране из-за опасений за жизнь американцев.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!