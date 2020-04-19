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19 апреля • обновлено в 13:55
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Нибиру возвращается? Паника от коронавируса возродила заговор планет Судного дня

1.4т
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В связи с пандемией коронавируса COVID-19 в сети снова начали вспоминать о мифической планете Нибиру.

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Как пишет Express, сторонники теории заговора снова увидели в пандемии новый Конец света.

Отметим, что Нибиру или Планета Х считается загадочной планетой или карликовой звездной системой, которая вращается вокруг Солнца один раз в 3600 лет. Ее появление возле Земли якобы должно привести к уничтожению человеческой расы.

Мифическая планета Нибиру

Мифическая планета Нибиру

На фоне пандемии в сети появились посты о новом пришествии Нибиру.

"Нибиру прибудет, чтобы быть здесь в ближайшее время. Бог величайший. Америка заплатит очень высокую цену", "Я думаю, что этот вирус является прикрытием для вторжения Нибиру", "Посмотрите на эти пустые больницы, военные идут к горе Шайенн. COVID-19 теперь имеет меньше смысла", "Планета X скоро пройдет, полюса сместятся, и вы будете засыпаны сотнями миллионов метеоритов, правительство обманывает вас сознательно" – писали в сети.

Поясним, что в горе в Шайен (США) находится подземный комплекс NORAD (Центр объединённого командования воздушно-космической обороны Северной Америки).

Нибиру возвращается? Паника от коронавируса возродила заговор планет Судного дня

Скриншот

Добавим, что нет никаких научных доказательств существования Нибиру. Ученые постоянно борются с мистификацией Планеты Х, однако в мире постоянно находятся сторонники ее существования.

Как сообщал OBOZREVATEL, миф о планете-убийце Нибиру получил разоблачение.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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