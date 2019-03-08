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Нибиру уже рядом? В сети увидели предвестник конца света 8 марта

87.7тЧитать материал на украинском

В сети продолжается истерика по поводу Нибиру (известная как Планета Х и Планета 9), которая уничтожит Землю.

Как сообщает Topnews, пользователи публикуют различные видео, которые якобы доказывают, что над планетой активизировались НЛО.

Одним из таких случаев поделился оказался житель Ростова-на-Дону. Он заснял на небе, на котором не было ни одной звезды темной ночью, неопознанный объект. Он ярко светился и завис над землей 7 марта. Парень отметил, что это не может быть фонарь или любой другой источник, потому что он находился намного выше, чем многоэтажки.

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Хотя в сети заметили, что это мог быть всего лишь метеозонд. "Метеозонд. Я такие часто наблюдаю по ночам. Были как-то даже красные и белые вперемешку и не меньше тысячи штук, метеорологи ветер изучали, ничего особенного﻿", – ответил один из пользователей.

А в Торонто очевидцы засняли при свете дня необычной формы объект в небе. Изначально казалось, что это облака приняли подобную форму. Хотя в сети предположили, что это корабль аннунаков с Нибиру, который тщательно маскировался.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Космос
Тег
конец света
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Chesny Victor
Chesny Victor
Заборный "план" в Ростове.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Астановитесь уже, спамеры: нибиру, лорак, перевал дятлова, биткоин, и кто там разделся... Сколько можно мусор публиковать? Зайдите на корреспондент, и поучитесь какие новости нужно добавлять и заголовки к ним, профаны!
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