Нибиру "съедает" космос: ученые сделали неожиданное открытие

Астрономы утверждают, что Нибиру (так же известная как "Планета X" и Планета 9) влияет на появление и исчезновение ледяных объектов за пределами Нептуна.

В 92-страничном документе, который будет опубликован в Physics Reports , группа исследователей при Калифорнийском технологическом институте проанализировала доказательства существования Нибиру, сообщает cnet.com.

Идея состоит в том, что на многие отдаленные объекты оказывает влияние гравитационное притяжение большой планеты, которой и может быть Нибиру.

"Наши новые усилия, как теоретические, так и вычислительные, позволяют предположить, что ранее мы переоценили параметры Планеты 9", - пояснил один из ученых.

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Новый анализ рисует картину планеты с массой в пять раз больше, чем у Земли.

Если Нибиру найдут, планета станет ключевым недостающим элементом нашей Солнечной системы, утверждают исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Последние опасения уфологов - конец света 8 марта, который принесет Нибиру.

В NASA исключили возможность существования так называемой "планеты-убийцы" Нибиру, потому что ученые со всего мира контролируют ситуацию и просчитывают все реальные угрозы.

В свою очередь, ранее появилась теория, что планету Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

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