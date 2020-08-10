Итальянские ученые научились "стирать" неприятные воспоминания

Ученые надеются, что новая технология поможет в разработке терапии посттравматического стрессового синдрома и других заболеваний психики. Иллюстративное фото / Pixabay

В Италии нейрофизиологи сумели стереть неприятные воспоминания у добровольцев с помощью трансчерепной магнитной стимуляции мозга.

Новую методику можно применять для самых разных целей, начиная с лечения посттравматического стрессового расстройства, сообщает "Свідок" со ссылкой на Current Biology.

Идея удалять неприятные воспоминания у ученых появилась благодаря изучению реконсолидации памяти – процесса, при котором мозг воспроизводит воспоминания о событиях, хранящихся в долговременной памяти, и укрепляет их.

При этом каждый раз, когда воспроизводится то или иное воспоминание, в течение некоторого времени его можно изменить. Такое "окно изменчивости" и использовали ученые.

Так, при трансчерепной магнитной стимуляции с помощью магнитных сигналов разной частоты есть возможность бесконтактно повышать или снижать активность разных областей мозга. Данные сигналы меняют характер работы нервных клеток в той части, куда направлен прибор.

Ученые надеются, что новая технология поможет в разработке терапии посттравматического стрессового синдрома и других заболеваний психики.

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