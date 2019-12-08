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8 декабря • обновлено в 05:22
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Непохожа на другие: в космосе нашли необычную гигантскую планету

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Астрономы обнаружили гигантскую экзопланету, которая вращается вокруг умирающей звезды.

Исследователи из Великобритании, Чили и Германии обнаружили признаки планеты, которая подобна Урану, очень близко к белому карлику. Об этом сообщает издание Новое Время.

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Ученые предположили наличие объекта по косвенным признакам — звезда окружена газовым диском, состав которого не похож ни на один исследованный ранее, но совпадает с предсказаниями о веществах, содержащихся в недрах планет из класса ледяных гигантов.

Ученые нашли гигантскую планету рядом с белым карликом

Ученые нашли гигантскую планету рядом с белым карликом

Новое Время

Изученная система интересна в контексте звездной эволюции, так как представляет собой один из возможных сценариев будущего Солнечной системы.

"Потребовалось несколько недель очень трудных размышлений, чтобы понять, что единственный способ образовать такой диск — испарение гигантской планеты", — рассказал астроном Матиас Шрайбер из Университета Вальпараисо в Чили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что ученые заявили о большой черной дыре, которая находится в почти потухшей галактике Holm 15A. Ее масса в 40 миллиардов раз превышает массу Солнца.

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Автор
Карина Бондаренко
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