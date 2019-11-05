Не "плоская": ученые заявили, что нашли край Вселенной

Ученые-астрофизики заявили, что Вселенная не является "плоским" пространством, как до сих пор думало большинство.

По их мнению, мы находимся внутри "раздувающейся" сферы, которая однажды "схлопнется" обратно. Об этом сообщает Nature Astronomy.

Отмечается, что исследователи ссылались на последние данные космической обсерватории "Планк", которая была запущенна в 2009 году для изучения реликтового излучения.

Ученые заявили, что нашли край Вселенной futurum.today

Реликтовым же называют "фоновое" микроволновое излучение, заполняющее всю обозримую Вселенную. Оно также является "эхом" Большого взрыва.

"Космический спутник "Планк" показал, что под действием притяжения звезд и галактик эти лучи искривляются, то есть меняют свою траекторию. Этот эффект называют гравитационным линзированием", — говориться в сообщении.

Ученые добавляют, что такое искривление даже больше, чем считали ранее. Это и стало аргументом в пользу космологической теории "закрытой" (или "замкнутой") Вселенной.

Ее сторонники утверждают, что космос не безграничен, а представляет собой гигантскую сферу. Однако, по их версии, за "краем" Вселенной оказаться невозможно: если и отправиться к нему, то со временем все равно вернешься на место старта.

Также, гласит теория, этот "шар" образовался в результате Большого взрыва и когда-нибудь он перестанет раздуваться, таким образом запустив обратный процесс — сжатие. А закончится все полным "схлопыванием" Вселенной к той точке, откуда она возникла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сделали потрясающее открытие, заявив что "Земля — не уникальна". По их мнению, Вселенная наполнена очень схожими с Землей и Марсом по своему составу планетами. Это доказывает новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), которые изучили свет белых карликов.

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