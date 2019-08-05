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Не плоская! Ученые сделали сенсационное открытие о нашей галактике. Фантастические фото

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Наша галактика вовсе не плоская, как думали раньше, она искажена.

Такое сенсационное открытие сделали ученые Варшавского университета. Согласно результатам их исследований, плоская поверхность галактического диска, которую изображают в академических трудах и научно-популярных книгах, далека от реальности, передает ВВС. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На самом же деле, говорят они, галактика изменила форму после столкновения с соседними галактиками. Поэтому астрономы создали новую трехмерную карту, которую опубликовали в журнале Science.

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Не плоская! Ученые сделали сенсационное открытие о нашей галактике. Фантастические фото

MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRARY

Чтобы получить более четкое изображение, ученые измерили расстояние между некоторыми сверхъярких звездами Млечного Пути, которые называются переменными цефеидами.

"Наши результаты показали, что галактика Млечный Путь не плоская. По краям она искажена и искривлена, – говорит один из авторов исследования. – Искривление могло произойти при взаимодействии с другими сопутствующими ей галактиками, межгалактическим газом или темной материей – невидимым веществом, которое присутствует во Вселенной, о котором известно совсем немного".

Не плоская! Ученые сделали сенсационное открытие о нашей галактике. Фантастические фото

J. SKOWRON / OGLE / SERGE BRUNIER

Не плоская! Ученые сделали сенсационное открытие о нашей галактике. Фантастические фото

K. ULACZYK / J. SKOWRON / OGLE / WARSAW UNIVERSITY

Не плоская! Ученые сделали сенсационное открытие о нашей галактике. Фантастические фото

OGLE / WARSAW UNIVERSITY

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые при помощи телескопа "Хаббл" засняли третью по величине просматриваемую во Вселенной Галактику Треугольника.

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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, а хотите я сделаю сенсационное открытие? )) Земля не шар, а геоид, больше напоминающий грушу, 2+2=4, а небо - голубое! Представляете? )))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Dell Alex, ТАНУНАХ, по РЕН-ТВ сказали, что земля плоская. А они врать не будут ,компания серьёзная .
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