Не 29 апреля 2020 года! В NASA назвали новую дату сближения Земли с гигантским астероидом

29 апреля к Земле приблизится астероид 52768 (OR2 1998), который в следующий раз пролетит мимо нашей планеты 16 апреля 2079 года.

Как сообщают ученые NASA, в этом году астероид пронесется мимо Земли на расстоянии около 6,2 млн км. Но уже в 2079 году он будет в 3,5 раза ближе к нашей планете.

Астероид пролетит мимо Земли Иллюстрация

"В 2079 году астероид 1998 OR2 будет в 3,5 раза ближе к Земле, чем в этом году, поэтому важно знать его точную орбиту", – предупредила специалист обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико Флавиана Вендетти.

Напомним, что по подсчетам ученых, скорость астероида OR2 1998 составляет около 8,7 км в секунду (31 320 км/ч). Размеры космического тела от 1,5 до 4,1 км в диаметре. Астрономы классифицировали астероид, как "потенциально опасный".

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовано видео полета и дальнейшей траектории астероида OR2 1998 вокруг Земли.

Также NASA намерено готовиться нанести кинетический удар по астероиду Didymos B для проверки возможности предотвращения возможных катастроф в будущем.