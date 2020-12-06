Названы топ-5 археологических находок осени 2020 года

В Израиле в ноябре 2020 года была найдена церковь, где Иисус Христос исцелил больную женщину. А в Болгарии подводные археологи обнаружили древнее поселение возрастом в 6 тысяч лет.

Об этих и других интересных находках археологов, сделанных осенью 2020 года, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Церковь, описанная в Евангелии

Ученые из Университета Хайфы заявили, что обнаружили в городе Банияс в Израиле храм, где произошло одно из чудес, описанных в Библии. При жизни Иисуса Христа он был известен как Кесария Филиппова. Здесь, согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, Спаситель исцелил женщину, страдающую от кровотечений долгие годы. Она была излечен благодаря прикосновению к плащу Сына Божьего.

Храм, где Иисус исцелил женщину, страдающую от кровотечений haaretz.com

Дворец и зверинец Калигулы в Риме

В центре Рима под офисным зданием ученые во время раскопок нашли остатки богатого дома и зверинца экзотических животных, которые принадлежали императору Калигуле. Он правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. Также были обнаружены древние монеты, драгоценности, кости льва, оленей, страусов, остатки фонтанов и обломки белой мраморной лестницы, соединявшей разные уровни сада.

В центре Рима нашли остатки дворца и зверинца Калигулы Speciale di Roma

500-летняя шкатулка инков

На дне озера Титикака в Южной Америке ученые обнаружили 500-летнюю ритуальную каменную шкатулку. Внутри находилась крохотная статуэтка ламы, вырезанная из раковины моллюска, а также цилиндр из золотого листа. Титикака было священным для инков. На берегах озера они построили десятки храмов и опускали в воду подношения в качестве ритуальных жертв богам.

На дне озера Титикака обнаружили 500-летнюю ритуальную шкатулку dailyscience.be

Город Киевской Руси на Житомирщине

Рыбак Сергей Комар из поселка Городница Житомирской области в конце лета нашел в песке у речки клад: 32 серебряные монеты времен Владимира Великого и Святополка Окаянного, относящиеся к 1000-1019 годам. Находок такого уровня историки не обнаруживали более сотни лет. Около месяца они изучали местность и в результате откопали руины кирпичных стен древнерусского городища возрастом более 1 тысячи лет.

В Житомирской области нашли 32 серебряные монеты Киевской Руси Facebook / Александр Алферов

6-тысячелетнее поселение в Болгарии

Подводные археологи во время исследований руин у устья впадающей в Черное море реки Ропотамо нашли предметы времен медного века, что позволило датировать возраст затопленного доисторического поселения в 6 тысяч лет. Оно на 1,5 тысячи лет старше пирамиды Хеопса в Египте. Уровень Черного моря в этом месте тогда был на 5 метров ниже, говорят ученые.

Затопленное поселение возрастом в 6 тысяч лет нашли на дне реки Ропотамо Kalin Dimitrov, via Radio Free Europe

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года в Болгарии при раскопках в Софии были обнаружены 8000-летние захоронения людей. Находка показывает, что в селе жили фермеры и скотоводы.