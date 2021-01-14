Названы сроки, когда на Земле произойдет резкое потепление

Приблизительно через 20-30 лет на Земле наступит переломный момент в повышении температуры.

Как пишет Science Advances, именно тогда на планете растения перестанут накапливать атмосферный углерод. Такие выводы ученые сделали на основании 20 лет наблюдений.

Исследователи пояснили, что за последние несколько десятилетий биосфера поглощала больше углерода, чем высвобождала. Благодаря этому глобальное потепление на планете замедляется и его последствия оказываются менее выраженными.

Однако ученые изучили данные за последние десятилетия и создали модель, называемую теорией макромолекулярных скоростей (MacroMolecular Rate Theory). Она основанная на термодинамических законах и эта теория позволила исследователям построить температурные кривые для каждого крупного биома в отдельности и Земли в целом.

Авторы работы сообщили, что температурные максимумы поглощения углерода находятся на 18 градусах Цельсия для самых распространенных растений с C3-фотосинтезом и 28 градусах для растений с C4-фотосинтезом.

Это означает, что во многих биомах продолжающееся потепление приведет к снижению фотосинтеза, в то время как объемы выделяемого при дыхании CO2 будут расти экспоненциально, нарушая баланс экосистем. В результате биомы превратятся из поглотителей углерода в его источники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые сказали, что планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.