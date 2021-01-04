Названы лучшие снимки космоса 2020 года

В 2020 году было сделано множество впечатляющих фото космоса.

Среди них – космический риф, который запечатлел телескоп "Хаббл", древнейший астероид, детальные снимки Солнца и Юпитера, пишет BBC.

"Космический риф"

В апреле 2020 года в честь 30-летия телескопа "Хаббл" астрономы опубликовали фото галактики Большое Магелланово Облако, которая является спутницей Млечного пути и в которой зарождается новая звезда.

Снимок запечатлел гигантскую красную туманность NGC 2014 и ее синюю соседку поменьше – NGC 2020, находящиеся на расстоянии 163 тысяч световых лет от Земли. В центре NGC 2014 было замечено скопление ярких звезд в 10-20 раз массивнее Солнца. Кадр назвали "космический риф" – туманности напомнили ученым подводный мир.

Более крупный объект – NGC 2014, рядом – NGC 2020 NASA / ESA

Обломки древнейшего астероида

20 октября 2020 года космический корабль NASA Osiris-Rex приблизился к астероиду Бенну в 321 миллионе километров от Земли и взял пробы с его поверхности.

Астроиды такого типа являются реликвиями эпохи зарождения Солнечной системы; это бродячие блоки для "строительства" планет. Ожидается, что Osiris-Rex вернется на Землю в 2023 году: ученые надеются, что образцы почвы Бенну помогут в создании системы защиты Земли от астероидов.

Солнце в деталях

Снимки солнечного телескопа Daniel K Inouye Solar Telescope, опубликованные в январе 2020 года, позволили рассмотреть поверхность светила в мельчайших деталях. Так, на фото заметны клеткообразные структуры размером со штат Техас.

С помощью новейшего телескопа, расположенного на трехкилометровом вулкане Халеакала над островом Мауи, Гавайи, ученые надеются более детально изучить поведение Солнца, чтобы усовершенствовать прогнозирование энергетических вспышек.

Буря на Юпитере

Космический зонд NASA Juno 2 июня, приблизившись к Юпитеру, зафиксировал его закрученные облака. Данные аппарата трансформировали в видео, позволяющее рассмотреть газовый гигант с разных сторон. Красное пятно на изображениях – большая буря, которая продолжается уже много лет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ярких астрономических событиях 2021 года, которые можно будет наблюдать в Украине. Также, как сообщалось, при помощи компьютерного моделирования ученые выяснили, что Солнечная система прекратит существование через 100 миллиардов лет.