Названы 50 самых опасных объектов космического мусора вокруг Земли

Эксперты составили список из 50 самых опасных фрагментов космического мусора, находящихся на низкой околоземной орбите.

Так, они призывают как можно скорее удалить их оттуда, чтобы избежать катастрофы, пишет Forbes.

Как сообщается, 11 отдельных коллективов из Европы, США, России, Китая и Японии изучили тысячи космических обломков.

Это около 3 тысяч вышедших из строя спутников, 15 тысяч небольших отслеживаемых фрагментов и 150 тысяч смертоносных неотслеживаемых космических обломков.

К первым 20 объектам из списка самых опасных объектов относятся большие ракетные ускорители, запущенные в космос СССР и Россией в 1987-2007 годах. Каждый такой ускоритель весит около 9 тонн, а высота их орбиты – более 800 километров. Если два таких ускорителя столкнутся, это обернется катастрофой, поскольку количество мусора удвоится.

В список также включили несколько спутников, самым опасным из которых считается ныне не действующий ENVISAT, запущенный в 2002 году Европейским космическим агентством. Он весит 7,8 тонны, а высота его орбиты составляет 765 километров.

Также опасен выведенный на орбиту в 2001 году спутник России "Метеор 3М" и запущенные в 1996 и 2002 года спутники Японии ADEOS I и ADEOS II.

Остальная часть списка в основном состоит из ракетных ускорителей и спутников России, а также из двух ракетных ускорителей Японии, одного – Китая и одного – Франции. В целом 43 объекта из списка (35 ракетных ускорителей и восемь спутников) – российского происхождения.

Эксперты надеются, что их доклад поможет людям осознать огромную опасность космического мусора и что поднятая ими тревога заставит правительства и авиакосмическую отрасль начать его ликвидацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее масштабные пожары в США показали на снимках из космоса.