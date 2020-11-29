Названа опасность дефицита витамина D в организме

Дефицит витамина D в организме может привести к серьезному заболеванию – остеомаляции, которое проявляется в недостаточной минерализации костной ткани.

Об этом заявили ученые из клиники Майо, США, передает Express. По их словам, на ранних стадиях болезнь может не проявляться.

Выявить остеомаляцию можно только при помощи рентгена или диагностических исследований. Ей подвержены люди, которые живут в районах с ограниченным солнечным светом или придерживаются диеты с низким содержанием витамина D, говорят ученые.

В результате болезнь приводит к размягчению костей. Симптомами заболевания являются ноющие боли в ногах, бедрах, области таза, пояснице и ребрах, которые могут усиливаться ночью или при надавливании на кости. Такая боль редко исчезает полностью после отдыха.

Особенно опасен недуг для людей преклонного возраста, поскольку приводит к остеопорозу и переломам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что витамин D способствует развитию головного мозга ребенка, которым беременна женщина.