Названа дата возвращения астронавтов Маска на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, вероятно, вернется на Землю с Международной космической станции в августе 2020 года.

Об этом сообщает Spaceflight Now со ссылкой на заявление официальных представителей NASA. По их словам, космический корабль достаточно хорошо работает на орбите.

Отмечается, что точная дата возвращения американских астронавтов Дагласа Харли и Роберта Бенкена зависит от того, как будет функционировать Crew Dragon и как быстро они справятся со своими задачами на МКС.

Crew Dragon, вероятно, вернется на землю в августе 2020-го

Также могут повлиять на ситуацию и погодные условия на местах приземления посадочной капсулы, в частности, в Атлантическом океане и Мексиканском заливе.

В тоже время в американском космическом агентстве подчеркнули, что это тестовый полет. Тогда как на 30 августа этого года уже запланирован запуск полноценной рабочей миссии Crew Dragon, которая получила название Crew-1. Поэтому, отмечают в NASA, им нужно будет успеть подготовить к ней космический шаттл.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX 30 мая отправился в свой первый пилотируемый полет к Международной космической станции.

Стало известно, что гражданин Украины Алексей Пахунов сыграл важную роль в компании SpaceX Илона Маска.

Ракета Falcon 9 успешно вернулась на космодром на мысе Канаверал, что на побережье Флориды (США). Оттуда ее запустили 30 мая вместе с космическим кораблем Crew Dragon компании Илона Маска.

4 июня ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией интернет-спутников системы Starlink отправилась в космос.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!