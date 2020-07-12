Назван новый метод определения возраста собак в человеческих годах

Ученые из США создали новую методику, которая наиболее точно определяет возраст собак в пересчете на человеческие года.

Способ основан на оценке числа определенных меток на ДНК животных, сообщает EurekAlert.

Так, традиционно возраст собаки переводят в человеческий, умножая число лет животного на 7, но, как оказалось, данный метод не имеет смысла.

В новой работе биологи опирались на эпигенетические метки – молекулы, отвечающие за считываемость генов. Их число увеличивается по мере того, как старится организм.

С целью исследования ученые взяли образцы более 100 псов (в основном у лабрадоров-ретриверов) и изучили их метки.

По словам биологов, собаки очень быстро растут и взрослеют в свои первые 4 года жизни. А ближе к 5 годам у них насчитывается количество эпигенетических меток, которое у людей накапливается лишь к 50 годам.

Затем процесс старения замедляется, и в возрасте 14 лет собака соответствует 70-75-летнему человеку.

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