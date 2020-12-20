Назван чай, который может продлить жизнь

Анна Паскевич Наука 04:12, 20.12.2020

Употребление японского зеленого чая матча с куркумой может способствовать снижению риска ряда заболеваний и увеличению продолжительности жизни.

Как пишет Express, этот продукт содержит множество полезных веществ. Так, куркума обладает противовоспалительными свойствами и является мощным антиоксидантом.

В одной столовой ложке куркумы содержится 26% суточной нормы марганца, 16% – железа, а также витамин С. Многие века в Индии это растение применялось как приправа и целебное средство.

Японский чай матча, в свою очередь, содержит особый вид антиоксидантов – катехины, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы и уменьшают повреждение клеток. Употребление такого чая, в частности, помогает защитить печень и улучшить работу мозга.

В целом, говорится в материале Express, сочетание куркумы и чая матча является сильнейшим антиоксидантом, который способствует укреплению иммунной системы, помогает снизить риск тяжелых хронических заболеваний и замедлить процесс старения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследователи назвали алкогольный напиток, который способен облегчить течение болезни при COVID-19. В нем найден антиоксидант, понижающий тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома.

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