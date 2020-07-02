НЛО во всей красе: лучшие подлинные фото и видео за последний год

В четверг, 2 июля, отмечается Всемирный день НЛО. В последние годы все чаще встречаются кадры, на которых и вправду отчетливо видно неопознанные объекты.

OBOZREVATEL предлагает прочесть о двух самых ярких случаях фиксации НЛО за последнее время.

Лучшее фото НЛО за последние 40 лет

В конце июня 2020 года в Польше обнаружились лучшие снимки "летающей тарелки". Их сделал житель деревни Ястрово в Польше, приблизительно в 300 км от Варшавы.

Очевидец ехал на велосипеде, когда вдруг услышал странный звук. Повернувшись, он увидел в небе объект и заснял его на камеру мобильного телефона. Позже мужчина отправил пять сделанных им фото, запечатлевших металлический объект на высоте 45-60 метров, польскому уфологу Роберту Бернатовичу. Свое имя он попросил оставить в секрете, чтобы его не сочли за "человека с психическими проблемами".

Житель Польши сделал качественные снимки НЛО Фото: Triangle News

В свою очередь Бернатович обратился к Филиппу Мэнтлу – бывшему руководителю отдела расследований Британской исследовательской ассоциации НЛО, который заявил, что сделанные снимки – лучшие из фото НЛО, что он видел за последние 40 лет.

А эксперт Джейсон Глив, который специализируется на анализе фотографий НЛО, изучив фото, также подтвердил их подлинность. При этом происхождение летающего объекта неизвестно.

НЛО в небе над Польшей Фото: Triangle News

Уникальные видео с НЛО, подлинность кадров подтвердил Пентагон

В апреле 2020 года Пентагон обнародовал ролики с неопознанными летающими объектами, которые были сняты с бортов самолетов ВМС США. В заявлении отмечалось, что обнародованные ролики были сняты в ноябре 2004 года и в январе 2015 и не носят секретного характера.

Целью обнародования видео с НЛО было названо желание развенчать любые сомнения публики в том, были ли указанные кадры подлинными.

"Воздушные явления, наблюдаемые на видео, остаются охарактеризованными как "неопознанные", – подытожили в военном ведомстве США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пентагон показал уникальные видео с НЛО и подтвердил их подлинность.