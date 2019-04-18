Нашлась еще одна причина появления человека

Эволюция человеческого лица обусловлена потребностью в хороших социальных навыках.

К такому выводу пришли ученые Йоркского университета (Канада). Они уверены, что выживание людей зависело от формирования больших социальных сетей, передает "Лента.ру".

Именно эти факторы, согласно исследованиям, и повлияли на форму лица современного человека. Сейчас люди могут выражать более 20 различных категорий эмоций, хотя их ранние предки не обладали таким свойством.

В частности, отмечается, что лица современных людей стали в целом тоньше, что позволило демонстрировать сочувствие и узнавание.

Частично уменьшение лица также зависело от смены диеты, когда древние люди научились готовить пищу. В результате у них снизилась потребность в долгом жевании, что привело к сокращению объема челюстных мышц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из США установили, что ген FOXP2, связанный с речью и способностью обучения языкам, не являлся одним из основных признаков Homo sapiens, который выделял его среди других существ рода гоминидов в процессе эволюции.

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