NASA запускает ракету на Марс для поиска жизни: онлайн-трансляция

В четверг, 30 июля, в США состоится запуск ракеты Atlas V, которая должна долететь до Марса в феврале 2021 года.

Старт произойдет в 14:50 по киевскому времени с площадки SLC-41 на мысе Канаверал (Флорида). На борту ракеты находится марсоход Perseverance и вертолетный дрон Ingenuity, сообщает NASA.

Известно, что на миссию Perseverance американским космическим ведомство было потрачено более 2 млрд долларов. Еще около 300 млн потратят на поддержание марсохода после запуска на Красную планету.

Марсоход Perseverance Aalpha Centauri

Ожидается, что марсоход должен оказаться в районе кратера Джезеро, где находится дельта сухой реки. Машина будет собирать образцы сухих пород и почвы, где ученые надеются найти признаки древней формы жизни. Марсоход будет собирать образцы, чтобы в 2026 году другая миссия на Марс смогла доставить космический материал на Землю для изучения.

Компактный вертолетный дрон Ingenuity будет использован для разведки района посадки и первого теста полетной технологии на другой планете.

Отметим, что в случае переноса запуска, он может повторяться вплоть до 15 августа. Однако в какой бы день ни был запущен марсоход, прибудет на Красную планету он в точно определенную дату: 18 февраля 2021 года.

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