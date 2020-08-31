NASA показало фото слияния двух галактик: это ждет и Млечный путь

Космический телескоп NASA "Хаббл" зафиксировал галактику, образованную в результате слияния двух других галактик. Данное космическое явление ожидает и нашу галактику, Млечный путь, в будущем.

Так, спиральная галактика NGC 1614 расположена в созвездии Эридан в Южном полушарии, в 200 миллионах световых лет от Земли. Фото галактики были опубликованы на сайте обсерватории.

NGC 1614 была открыта в 1885 году астрономом Льюисом Свифтом, США. Она появилась в результате слияния двух галактик, что придало ей необычную форму.

Слияние двух галактик в галактику NGC 1614 spacetelescope.org

В частности, галактика меньших размеров, которая влилась в ядро более крупной галактики, выбросила поток газа. Результатом этого стал всплеск звездообразования, который начался в ядре и распространился на межзвездное пространство.

Астрономы классифицируют объект как галактику со вспышкой звездообразования и световую инфракрасную галактику. Это означает, что NGC 1614 относится к классу одних из самых ярких объектов во Вселенной. Она является второй по яркости галактикой в пределах 250 миллионов световых лет.

Астрономы считают, что наша галактика, Млечный путь, однажды также может столкнуться с другой галактикой – Андромеды, которая медленно и неуклонно движется в направлении Млечного Пути. По словам астрономов, это произойдет примерно через 4 миллиарда лет.

Но несмотря на то, что галактики движутся друг к другу, они подвержены влиянию таинственной темной материи, окружающей их. К счастью, по мнению ученых, расстояние между некоторыми звездами настолько велико, что вероятность их столкновения очень мала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые впервые запечатлели таинственное явление: пугался еще Эйнштейн.

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