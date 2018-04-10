NASA впечатлило новым фото Юпитера

Космический аппарат "Юнона", прибывший на орбиту Юпитера 4 июля 2016 года, сделал невероятный по красоте снимок.

Об этом пишет Корреспондент.net.

Фото сделано 1 апреля во время сближения с планетой. В момент съемки аппарат находился на высоте 12326 километров от пика облаков Юпитера.

Юпитер NASA

"Юнона" была запущена 5 августа 2011 года с мыса Канаверал, Флорида, она является частью программы New Frontiers. До нее на орбите Юпитера работал зонд Galileo, но "Юнона" первой в истории будет делать облет планеты через ее полюса.

Ранее "Обозреватель" публиковал фото песчаной бури на Юпитере.