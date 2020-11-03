NASA показало уникальный снимок звездного "водопада"

Астрономы NASA и Европейского космического агентства показали уникальный снимок галактики UGCA 193, похожей на водопад из звезд.

Его обнародовали на сайте обсерватории космического телескопа Hubble. Ученые отметили, что запечатленная на фото галактика находится в созвездии Секстанта. Она состоит из множества молодых звезд, а особенно крупное их скопление – в ее нижней части. Именно эти звезды создают поразительную голубую дымку и визуальный эффект "водопада".

"Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие. Причем температура некоторых из них в шесть раз превышает температуру нашего Солнца. Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нашим глазам более красными, а более горячие звезды кажутся более синими", – объяснили астрономы.

"Поскольку масса и температура поверхности звезды и, следовательно, ее цвет связаны, более тяжелые звезды могут "гореть" при более высоких температурах, что приводит к синему свечению на их поверхности", – добавили ученые.

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