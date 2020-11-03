NASA показало уникальный снимок звездного "водопада"
Астрономы NASA и Европейского космического агентства показали уникальный снимок галактики UGCA 193, похожей на водопад из звезд.
Его обнародовали на сайте обсерватории космического телескопа Hubble. Ученые отметили, что запечатленная на фото галактика находится в созвездии Секстанта. Она состоит из множества молодых звезд, а особенно крупное их скопление – в ее нижней части. Именно эти звезды создают поразительную голубую дымку и визуальный эффект "водопада".
"Синий цвет UGCA 193 указывает на то, что звезды, которые мы видим, горячие. Причем температура некоторых из них в шесть раз превышает температуру нашего Солнца. Мы знаем, что более холодные звезды кажутся нашим глазам более красными, а более горячие звезды кажутся более синими", – объяснили астрономы.
"Поскольку масса и температура поверхности звезды и, следовательно, ее цвет связаны, более тяжелые звезды могут "гореть" при более высоких температурах, что приводит к синему свечению на их поверхности", – добавили ученые.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее астрономам NASA и Европейского космического агентства удалось сфотографировать момент втягивания галактики NGC 2799 в центр соседней NGC 2798.
Также ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 34 в созвездии Кита, которая образовалась вследствие столкновения двух спиральных галактик.