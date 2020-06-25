NASA показало уникальное видео Солнца, которое снимали 10 лет

Группа сопровождения обсерватории SDO, которая 10 лет непрерывно наблюдает за Солнцем, выпустила по случаю юбилея видео с самыми значительными моментами жизни светила за это время.

Как сообщил Telegram-канал Rigs&Moons, ролик составили из снимков, сделанных SDO в период с 2 июня 2010 года по 1 июня 2020 года. Каждый час жизни Солнца представлен одним снимком (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Таймлапс демонстрирует большую часть прошедшего 24 цикла солнечной активности. Можно увидеть наиболее мощные вспышки, выбросы вещества, крупные группы пятен.

Пик активности звезды был пройден в 2014 году, после чего она пошла на спад.

Также в кадр попали транзиты Луны, Венеры и Меркурия по солнечному диску.

Двигаясь на орбите вокруг Земли, SDO собрала 425 миллионов изображений Солнца с высоким разрешением, накопив 20 миллионов гигабайт данных.

Миссия SDO отметила юбилей роликом о жизни Солнца (Telegram-канал Rigs&Moons)

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA показало необычное видео Солнца, снятое в ультрафиолетовом диапазоне.