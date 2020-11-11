NASA показало снимок галактики-"трансформера"

Ученым NASA и Европейского космического агентства удалось запечатлеть на фото галактику-"трансформер" LRG-3-817, также известную как SDSS J090122.37+181432.3. Ее изображение искажено эффектами гравитационного линзирования.

Из-за этого явления на Земле ее видят как длинную дугу, находящуюся слева от центрального скопления галактик. Снимок появился на сайте обсерватории телескопа Hubble.

Как объяснили астрономы, гравитационное линзирование происходит, когда между Землей и удаленным источником света находится большое количество материи, например, скопление галактик.

Поскольку пространство искажается массивными объектами, свет от удаленного объекта изгибается, когда движется к нам, и мы видим его искаженное изображение. Этот эффект был впервые предсказан общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

По словам ученых, сильные гравитационные линзы дают возможность изучать свойства далеких галактик, ведь Hubble может видеть детали даже в пределах нескольких дуг, появляющихся из-за гравитационного линзирования.

"Важным следствием этого явления является увеличение, позволяющее нам наблюдать объекты, которые в противном случае были бы слишком далеко и слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть. Hubble использует этот эффект увеличения для изучения объектов за пределами чувствительности его главного зеркала диаметром 2,4 м, показывая нам самые далекие галактики, с которыми когда-либо сталкивалось человечество", – подчеркнули астрономы.

Они также рассказали, что упомянутая линзовая галактика была обнаружена в рамках исследования Sloan Bright Arcs Survey, в ходе которого были открыты одни из самых ярких гравитационно-линзированных галактик с высоким красным смещением в ночном небе.

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